Кабмин нацелен помочь азербайджанскому бизнесу нарастить присутствие в Украине

Новости Бизнеса:Кабмин будет способствовать развитию азербайджанского бизнеса в Украине.

Кабинет Министров готов содействовать наращиванию присутствия азербайджанского бизнеса в Украине и реализации инвестиционных проектов в различных сферах.

Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время 12-го заседания совместной межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, сообщается на сайте министерства.

"Мы готовы способствовать наращиванию присутствия азербайджанского бизнеса в Украине, реализации инвестиционных проектов в топливно-энергетическом комплексе, сфере транспортной инфраструктуры и связи, международной торговли и туризма и во всех других областях, где есть взаимный интерес. Азербайджан является стратегически важным партнером Украины", – отметил Криклий.

Он также отметил, что общей целью является не только возврат к рекордным показателям объемов двусторонней торговли, которые были в 2010 году, но и их превосходство. Этому должна способствовать реализация большого потенциала совместных взаимовыгодных инвестиционных проектов. Кроме того, транспортные услуги занимают одну из ключевых позиций в развитии торгово-экономических связей между Украиной и Азербайджаном.

"С целью дальнейшего привлечения азербайджанских инвесторов, в том числе концессионных проектов, мы предоставили информацию по Одесскому морскому торговому порту и морскому порту "Черноморск". Нашей общей целью должно быть создание комфортных условий для осуществления перевозок как между нашими странами, так и их обеспечение в сообщении Европа – Азия. Важным является продолжение эффективного диалога по формированию конкурентных и взаимовыгодных условий при организации перевозок грузов с использованием железнодорожного и морского транспорта для привлечения дополнительного грузопотока", – заявил Криклий.

Также глава Министерства сообщил, что создание в рамках Комиссии рабочей группы по туризму будет способствовать активизации сотрудничества между туристическими компаниями и ассоциациями обеих стран. Ведь туристические потоки растут, и этому способствует увеличение авиарейсов между Украиной и Азербайджаном.

Министр инфраструктуры отметил, что важным элементом развития стратегического партнерства между Украиной и Азербайджаном является сотрудничество в сфере энергетики. По его словам, благодаря широкомасштабным реформам и благоприятному инвестиционному климату, энергетика развивается стремительными темпами. Перспективным направлением являются морские перевозки нефтеналивных грузов в бассейне Черного моря в рамках морского участка маршрута поставок азербайджанской стороной нефти в направлении украинских портов.

Как отмечают в министерстве, во время заседания украинскую сторону возглавлял Криклий, азербайджанскую – министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.