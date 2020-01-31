Помещение в "Борисполе" сдали в аренду за рекордную цену

Новости Бизнеса:В Борисполе провели конкурс на аренду помещения в терминале F, победитель будет платить 4,7 млн грн в месяц.

В аэропорту "Борисполь" провели конкурс на аренду помещения в таможенной зоне терминала F - победитель будет платить 4,678 млн грн в месяц.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"За помещение площадью 191 кв. м., которое находится в таможенной зоне терминала F, развернулась настоящая конкурентная борьба. 12 участников упорно соревновались в честном и открытом конкурсе. Выиграли - аэропорт и государство, как и всегда должно быть. Стартовая арендная плата была 243 тыс 702 грн, а по результатам конкурса она составляла 4 млн 678 тыс грн в месяц.

Результат превзошел ожидания в 19 раз", - написал Криклий.

"Более 1000 долларов за м2, наверное исторический рекорд для коммерческой недвижимости в Украине", - подчеркнул министр.

Напомнима, аэропорт "Борисполь" намерен передать на конкурсных условиях в аренду площади в терминалах F и D. Первый конкурс был объявлен в декабре 2019 года.