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Объем чистой продажи валюты в Украине снизился на 43,6%

Объем чистой продажи валюты в Украине снизился на 43,6%
18:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Украинцы в январе продали наличной валюты на $102,4 млн больше, чем купили.

Объем продажи населением наличной валюты в январе 2020 года превысил объем покупки на $102,4 млн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно данным регулятора, в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года украинцы сократили покупку наличной валюты на 11,6% – до эквивалента $1,314 млрд, продажу на 15,1% – до эквивалента $1,416 млрд. Объем чистой продажи снизился на 43,6%.

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Как известно, в целом в 2019 году сохранилась динамика преобладания продажи наличной валюты над покупкой, разница между которыми составила $177 млн. Объем наличного рынка в целом вырос более чем на 40%", свидетельствуют данные Нацбанка.

В частности, в декабре 2019 года украинцы продали на $181,5 млн больше, чем купили, тогда как в ноябре сумма покупки валюты населением на $58,4 млн превышала сумму продажи, а в октябре – на $91,5 млн.

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НБУ, Нацбанк, Курс валют.
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