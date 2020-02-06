Скачать
Четверг, 06.02.2020
184 из 4000: Рада в пятницу продолжит рассматривать "земельные" поправки
184 из 4000: Рада в пятницу продолжит рассматривать "земельные" поправки
"Я - профессиональный дипломат": Пристайко прокомментировал слухи о своей отставке
Пристайко прокомментировал слухи о своей отставке
Украина победила Болгарию в Кубке Федерации
Украина победила Болгарию в Кубке Федерации
"Ходят за продуктами и выносят мусор": охранники герцогов Сассекских пожаловались на условия своей работы
Охрана принца Гарри и Меган Маркл страдает от королевских поручений

Большие изменения: в ЕЦБ пересмотрят монетарную политику

Большие изменения: в ЕЦБ пересмотрят монетарную политику
21:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Кристин Лагард хочет изменить монетарную политику Европейского центробанка.

Европейский центробанк учитывает пересмотр собственной монетарной стратегии, что позволит ему и другим финансовым учреждениям Евросоюза большую гибкость в противостоянии кризисным явлениям.

Об этом в четверг в Брюсселе во время слушаний в Комитете Европарламента по вопросам экономики заявила Президент ЕЦБ Кристин Лагард, полный текст выступления которой обнародован на сайте сайте Европейского центробанка.

"Я рада встретиться с комитетом вскоре после первой в 2020 году встречи Руководящего совета, в ходе которой ЕЦБ решил начать пересмотр собственной стратегии в сфере монетарной политики. Более 16 лет прошло с последнего посещения такой стратегии ЕЦБ. С 2003 года в мировой экономике произошли масштабные структурные изменения, которые изменили среду, в которой выполняется монетарная политика", - отметила руководитель Европейского центробанка.

"Новый пласт неопределенности": в ЕЦБ побаиваются коронавируса

По ее словам, тенденция к понижению в темпах экономического роста на фоне замедления роста производства и старения населения, а также последствия финансового кризиса, - все эти факторы привели к снижению процентной ставки. Такая низкая процентная ставка и низкая инфляция создали финансовую среду, существенно ограничило возможности ЕЦБ и других центральных банков по всему миру в корректировке монетарной политики учитывая экономический спад.

"Структурные вызовы, такие как новые угрозы для стабильности окружающей среды, быстрое развитие цифровой сферы, глобализация и эволюция финансовых структур имели существенное влияние на ценовые преобразования и сферу ответственности Центробанка, в которой он должен проводить мониторинг, прогнозирование и учитывать ее факторы в своей политике. В свете этих изменений, сейчас пришло нужное время, чтобы провести широкий стратегический обзор, который позволит нам продолжать выполнение нашего мандата в лучших интересах европейцев", - отметила Лагард.

Она сделала анализ экономических тенденций в Еврозоне, экономика которой оказалась относительно устойчивой. По оценке и по прогнозам ЕЦБ, она продолжала расти, хотя и умеренными темпами.

В частности, личное потребление увеличилось на 0,5% в третьем квартале 2019 года на фоне дальнейшего улучшения условий на рынке труда. Уровень безработицы сохранялся на отметке 7,4%, что является самым низким показателем с июля 2008 года. Количество занятых людей постоянно росло и увеличилось на млн с середины 2013 года. Услуги, ориентированные на внутренний рынок, а также сектор строительства продолжают оставаться в хорошем состоянии.

ЕС начинает общественную консультацию по выработке плана борьбы против рака

В то же время, на темпах роста экономики Еврозоны отразились глобальные факторы. Именно поэтому, по словам Лагард, экономика еврозоны продолжает требовать поддержки средствами монетарной политики, которая предоставляет защиту от глобальных потрясений.

Президент ЕЦБ отдельно подчеркнула, что во время этих преобразований Банк делает упор на эффективных коммуникациях и на объяснении своей политики широкой общественности и для европейских деловых кругов.

"Мы, как представители Центробанка, заинтересованы в эффективных коммуникациях: для нас быть открытыми и понятными важно, чтобы сделать нашу политику более эффективной. Осторожно калиброванная коммуникация, которая означает способность думать на опережение, сама по себе превращается в инструмент политики Центрального банка", - добавила Кристин Лагард.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, ЕЦБ, Кристин Лагард.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Похолодание до -10°: в каких областях ожидаются сильные снегопады
02 Зеленский предложил дать шанс владельцам узаконить нелегальные НПЗ
03 Першение в горле: самые распространенные причины
04 Итоги дня 5 февраля: ID-карта Зеленского и исключение Филарета из Синода ПЦУ
05 Именины Оксаны и Ксении 2020: трогательные поздравления в стихах и картинках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Критически важные законы приняты&quot;: Кулеба похвалил &quot;слуг народа&quot;
Кулеба похвалил "слуг народа"
SIM-карты по паспортам: мнение Дубилета
SIM-карты по паспортам: мнение Дубилета
Деоккупация Крыма и Донбасса: Пристайко поучаствует в Генассамблее ООН
Пристайко поучаствует в Генассамблее ООН
Финики прямо из Римской империи: ученые вырастили финиковую пальму из двухтысячелетних семян (Фото)
Ученые вырастили финиковую пальму из семян времен Римской империи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь