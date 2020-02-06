Почему PayPal нету в Украине? Дубилет дал неожиданный ответ

Новости Бизнеса:Министр Кабинета министров Украины считает, что систему PayPal пока не интересует Украина как рынок.

Международная платежная система PayPal пока не работает в Украине, поскольку не видит перспектив.

Об этом сказал министр Кабинета министров Дмитрий Дублет в интервью Общественному.

"Диалог продолжается. Проблема не в том, что кто-то запрещает PayPal здесь работать. Проблема в том, что Украина - неинтересный для них рынок", - сообщил он.

По мнению Дубилет, пока нет никаких препятствий для PayPal с точки зрения украинского регулирования и законодательства.

"Судя по всему, он (PayPal - ред.) просто не видит достаточно для себя потенциала", - сообщил Дубилет.

Министр добавил, что Украине нужно расти экономически, чтобы стать "привлекательной" для PayPal. Также Дубилет считает, что со временем PayPal обязательно заработает в Украине.

Как известно, PayPal - международная электронная платежная система, основанная в 1998 году Илоном Маском. Сейчас это самый распространенный в мире способ расчетов в Интернете. Они могут осуществляться в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах, китайских юанях, швейцарских франках и еще в десятках других валют.

PayPal используют более 230 миллионов человек в 190 странах. Деньги пользователей, введенные в PayPal, хранятся на счетах в банке Wells Fargo. Штаб-квартира компании расположена в Калифорнии. Одним из соучредителей сервиса был американский программист украинского происхождения Максимилиан Левчин.

В отличие от большинства других электронных платежных систем, PayPal работает с настоящими деньгами, а не "титульными знаками". Для мгновенного пополнения и вывода средств PayPal предлагает прикрепить к счету в системе банковскую карту или счет.