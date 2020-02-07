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Пятница, 07.02.2020
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Кабмин провел аудит всех шахт: убыточные закроют, горняков трудоустроят

Кабмин провел аудит всех шахт: убыточные закроют, горняков трудоустроят
13:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Алексей Гончарук заявил, что со всей задолженностью, которая сейчас существует, правительство справляется.

Правительство будет принимать решение относительно закрытия либо поддержки шахт, учитывая экономическую целесообразность.

Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Шахтеры, к сожалению, были всегда заложниками государства. Сейчас мы провели аудит всех шахт государственного значения. Их 34. По каждой из них мы сейчас оцениваем экономическую ситуацию. Те шахты, где есть экономическая целесообразность. Где они могут конкурировать, мы будем поддерживать настолько, насколько это возможно", - заявил Гончарук.

Глава правительства заверил, что всем шахтерам с других шахт найдут работу.

"А те шахты, где нет экономического решения, которые у нас в результате безответственного хозяйствования на протяжении десятков лет доведены "до ручки", и поднять их экономически способности нет: будем искать возможность, чтобы каждый человек, который там сейчас работает, не остался на улице. Не переживайте. Мы позаботимся о шахтерах и об их семьях. Мы найдем возможность для каждого из них обеспечить будущее", - сказал премьер.

Зарплаты шахтеров: начать выплаты обещают "в течение суток"

Как сообщалось, 6 февраля Президент Владимир Зеленский во время общения с сотрудниками шахты "Межиречанская" Государственного предприятия "Львовуголь" в Червонограде пообещал разработать и обсудить с обществом планы относительно реформирования шахт и их модернизации. В частности, по его словам, будет обсуждаться, какие шахты нужно модернизировать, а какие закрывать и искать шахтерам работу.

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Также Зеленский подчеркнул, что в целом задолженность на ГП "Львовуголь" достигает 175 млн гривень и пообещал ее "закрывать". Задолженность перед работниками на шахте "Межиречанская" составляет 22 млн гривень, Президент пообещал до конца февраля выплатить шахтерам этой шахты деньги.

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Шахтеры, Кабмин, Горняки, Шахты, Алексей Гончарук.
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