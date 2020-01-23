"Мы не рабы": Львовские шахтеры перекрыли трассу международного значения

Новости Украины:Во Львовской области шахтеры перекрыли дорогу государственного значения из-за долгов по зарплате.

Львовские шахтеры перекрыли дорогу государственного значения Львов – Рава-Руська. Об этом на своей страничке в Фейсбук написал глава Независимого союза горняков Украины Михаил Волынец. По его сообщению, акция протеста началась в 10:30. Шахтеры требуют погасить задолженность по заработной плате.

Как сообщается, акция проходит мирно. Каждые десять минут демонстранты пропускают спецтранспорт. Кроме этого, свободно может проехать транспорт с женщинами, детьми, людьми преклонного возраста.

Участники акции держат в руках плакаты с надписями "Мы - не рабы", "Отдайте нам нашу зарплату". О проведении акции ее участники предупредили заранее.

Независимого союза горняков Червонограда направило на имя президента, главы Верховной Рады и премьер-министра обращение, в котором заявило о готовности к радикальным действиям в случае невыплаты зарплат. Шахтеры пригрозили перекрыть дорогу Львов – Рава-Руська с 10:00 до 13:00 23 января.

Напомним, неизвестные ворвались в дом предпринимателя, устроили пытки и забрали все деньги.