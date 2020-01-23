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На Львовщине неизвестные ограбили дом директора лесхоза, убив его жену

На Львовщине неизвестные ограбили дом директора лесхоза, убив его жену
11:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Неизвестные ворвались в дом предпринимателя, устроили пытки и забрали все деньги.

В Радехове Львовской области неизвестные с целью ограбления совершили нападение на дом, нанеся телесные повреждения его жителям, в результате чего умерла 59-летняя женщина.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"22 января в Радеховское отделение полиции поступило сообщение о том, что около 19.00 в один из домов в райцентре ворвались неизвестные, лица которых были закрыты масками, нанесли телесные повреждения жителям, завладели денежными средствами, после чего скрылись", - говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранители установили, что во время нападения в доме находились пять человек - 61-летний мужчина, трое женщин в возрасте 34, 59 и 87 лет, а также двое детей в возрасте 1 год и 5 лет.

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"Нападавшие жестоко пытали владельца дома и нанесли телесные повреждения женщинам, требуя указать место хранения денег, ценностей, после чего завладели средствами и скрылись. От полученных травм одна из женщин скончалась на месте происшествия", - отметили в полиции.

По данному факту следователи следственного управления полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и по ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к нападению и убийству человека.

По информации местных СМИ, неизвестные совершили разбойное нападение на частный дом директора ГП "Радеховское лесоохотничье хозяйство" Степана Данькевича.

Напомним, чиновники миграционной службы в Одессе наладили бизнес по легализации иностранцев.

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Львов, Разбойное нападение, Нацполиция.
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