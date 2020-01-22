СБУ задержала чиновника, который за деньги удалял данные из баз Минюста

Новости Украины:В Ривному сотрудники СБУ провели спец операцию по задержанию госслужащего.

В городе Ривне правоохранители задержали чиновника городского отдела Государственной исполнительной службы, который за неправомерную выгоду удалял сведения о задолженности из автоматизированных систем Министерства юстиции Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что за денежное вознаграждение старший государственный исполнитель способствовал гражданам в закрытии исполнительного производства и удалял сведения о задолженности из автоматизированных систем Минюста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте после получения от участника исполнительного производства части взятки в размере 18 тысяч гривен за отмену запрета на выезд за границу.

На сегодняшний день злоумышленник уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Согласно информации пресс-службы прокуратуры Ривненской области, задержание государственного исполнителя состоялось 20 января.

Напомним, в Волынской области произошло ДТП в результате которого погибли двое людей и еще пять получили ранения.