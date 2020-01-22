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На Волыни от столбняка умер мужчина

На Волыни от столбняка умер мужчина
12:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В Волынский области от столбняка умер мужчина, который не вовремя обратился за медицинской помощью.

В Волынской области от осложнений столбняка умер 43-летний мужчина.

Об этом сообщает ГП "Волынский областной лабораторный центр МЗ Украины".

"19 января 43-летний житель Локачинского района, который находился на лечении с диагнозом "Столбняк", умер от осложнений данного заболевания", - говорится в сообщении.

В центре отметили, что причиной заболевания стало инфицирование отмороженной ступни и позднее обращение за медицинской помощью.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно от столбняка умирает более 160 тыс. человек.

"Даже в случае применения самых современных методов лечения столбняка в развитых странах умирает 30-60% госпитализированных больных", - добавили в центре.

Справка. Столбняк - заболевание, передающееся при контакте со спорами бактерий Clostridium tetani, которые живут в почве и кишечном тракте животных.

Инфицироваться столбняком можно при попадании грязи в рану или порез, в результате укусов животных или травмирования острыми предметами, обломками древесины.

Симптомы столбняка: сжатие челюстей, мышечные спазмы, мучительное напряжение во всем теле, проблемы с глотанием, "выпучивание" глаз, головная боль, лихорадка и чрезмерное потоотделение, изменение артериального давления и учащенное сердцебиение, ломкость костей, затруднение дыхания.

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Лучшая защита от столбняка - прививки и соблюдение мер безопасности.

Профилактические прививки проводятся с раннего детского возраста: в возрасте 2 месяцев, 4-х, 6-ти. Ревакцинация - в 18 месяцев, в 6 и 16 лет, в дальнейшем - каждые 10 лет.

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Волынская область, Столбняк, МЗУ.
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