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В Одесской области поймали нечестных чиновников миграционной службы

В Одесской области поймали нечестных чиновников миграционной службы
08:31 Сегодня Телеграф Фото: ssu.gov.ua

Новости Украины:Чиновники миграционной службы в Одессе наладили бизнес по легализации иностранцев.

Сотрудники Службы безопасности разоблачили чиновников Главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области на получении неправомерной выгоды за легализацию иностранных граждан на территории Украины, сообщил пресс-центр СБУ.

"За различные суммы денежного вознаграждения должностные лица безосновательно продлевали иностранцам сроки пребывания в Украине, изготавливали вида на жительство и документы, необходимые для получения украинского гражданства. Стоимость "услуг" злоумышленников составляла от $3 до 5 тыс и зависела от платежеспособности заказчиков и сложности случая", - сказано в сообщении.

Как отмечается, организатора преступной схемы правоохранители задержали в соответствии со ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в центре Одессы после получения от "клиента" части взятки в размере $500. Злоумышленники оценили свое содействие в $1300.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Задержанному готовят сообщение о подозрении и избрании меры пресечения.

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Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других должностных лиц миграционной службы, причастных к сделке.

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СБУ, Одесская область, Миграционная служба.
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