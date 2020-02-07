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Рост зарплаты: В Киеве за прошедший год уровень оплаты труда вырос на 16%

Рост зарплаты: В Киеве за прошедший год уровень оплаты труда вырос на 16%
13:46 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Бизнеса:В столице за прошедший год уровень зарплат вырос на 16%, по сравнению с 2018 годом.

В 2019 году в Киеве размер среднемесячной номинальной заработной платы составил 15 тыс. 776 грн, по сравнению с 2018 годом - и увеличился на 16,5%.

Об этом сообщает Главное управление статистики в городе Киеве.

"В 2019 году размер среднемесячной номинальной заработной платы штатных работников предприятий, учреждений, организаций (с численностью работающих 10 и более человек) составил 15776 грн и по сравнению с 2018 годом увеличился на 16,5%", - говорится в сообщении.

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При этом в ведомстве уточнили, что высокие зарплаты в Киеве предлагают в сферах финансовой и страховой деятельности, информации и телекоммуникации, государственного управления и обороны, обязательного социального страхования, а среди промышленных видов деятельности - в производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, где заработная плата превысила средний показатель по экономике в 1,5-1,7 раза.

Сообщается, что низкий уровень заработной платы наблюдался у работников текстильного производства, производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов; временного размещения и организации питания; строительства; производства электрического оборудования; здравоохранения и предоставления социальной помощи, а также производства химических веществ и химической продукции и не превышал 65,4% от среднего уровня по экономике.

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Украина, Перестрелка, Закарпатье, Жертвы, Мукачево, Нацполиция, ГУНП.
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