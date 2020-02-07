Товар на 1,5 млн: В Киеве перекрыли международный канал поставки наркотиков

Новости Украины:В Киеве сотрудники Нацполиции раскрыли группу, которая занималась незаконной транспортировкой наркотиков через Украину.

В столице правоохранители разоблачили группу из пяти человек, которая занималась контрабандой наркотиков из Республики Молдова и Чешской Республики, а также организовала изготовление и сбыт психотропов через интернет-сайт.

Об этом сообщили в отделе ГУНП в Киеве.

"В рамках реализации материалов уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, сотрудники управления противодействия наркопреступности столичной полиции с участием сотрудников киберполиции и силовой поддержки спецподразделения полиции пресекли незаконную деятельность двух международных каналов поставки наркотиков в столицу и интернет-магазина по продаже психотропных веществ", - говорится в сообщении.

Как сообщил заместитель начальника управления противодействия наркопреступности ГУНП в Киеве Юрий Контвицкий, правоохранители задокументовали преступную деятельность группировки из 5 человек, которые занимались контрабандой наркотических средств из Республики Молдова и Чешской Республики, а также изготовлением и сбытом психотропных веществ в украинские регионы:

"Мы установили, что в состав группы входили трое мужчин - организатор и сбытчики, 1995 и 1994 годов рождения, и две женщины-операторы, 1995 и 1996 рождения, которые принимали заказы. Лаборатория находилась в Киевской области, а склад для хранения наркотических веществ - в Шевченковском районе столицы".

Во время санкционированных обысков следователи обнаружили и изъяли автоматизированное оборудование для массового изготовления таблеток "экстази" и более 1000 штук готовых таблеток, около одного килограмма амфетамина, одного килограмма "шишек" каннабиса, 200 граммов МДМА и тому подобное. Также полицейские изъяли компьютерное оборудование, гаджеты, банковские карточки, автомобили, которыми передвигались злоумышленники, заметки и черновые записи и другие вещественные доказательства.

"По ценам "черного рынка" стоимость изъятых наркотиков составляет почти 1 миллион 500 тысяч гривен. Всем фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Трое основных фигурантов задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавил Юрий Контвицкий.