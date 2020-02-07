Остались без судей: В Винницкой области закрыли районный суд

Новости Украины:В Винницкой области из-за отсутствия судей закрылся Тростянецкий районный суд.

Тростянецкий районный суд Винницкой области остался без судей и прекратил осуществлять правосудие. Об этом сообщает власть Украины.

"Тростянецкий районный суд Винницкой области прекратил осуществлять правосудие в связи с отчислением из штата суда единственного действующего судьи", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на сегодня из-за отсутствия судей с полномочиями не осуществляют правосудие 9 судебных органов, а именно: в Винницкой области - 2 суды; в Донецкой области - 1 суд; в Житомирской области - 1 суд; в Ивано-Франковской области - 1 суд; во Львовской области - 2 суды; в Полтавской области - 1 суд; в Ровенской области - 1 суд.

"При этом нет ни одного судьи в семи судах, у трех судах в штате есть судьи, однако у них нет полномочий для осуществления правосудия", - отмечается в сообщении.

Однако из-за того, что полномочия ВККСУ были приостановлени Законом Украины "О внесении изменений в Закон Украины" О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" (законом №193-IX), а деятельность Комиссии в переходный период определено не было, пока процедуры отбора судей и квалификационной оценки судей заблокированы.

"Таким образом, не осуществляют правосудие на сегодня: Тростянецкий районный суд Винницкой области; Оратовский районный суд Винницкой области; Новогродовский городской суд Донецкой области; Володарск-Волынский районный суд Житомирской области; Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области; Жидачевский районный суд Львовской области; Турковский районный суд Львовской области; Решетиловский районный суд Полтавской области; Радивиловский районный суд Ровенской области", - отмечается в сообщении.