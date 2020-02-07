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Украинского консула в Молдове подозревают в изнасиловании несовершеннолетней

Украинского консула в Молдове подозревают в изнасиловании несовершеннолетней
11:53 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: esp.md

Новости Украины:Консула Украины в Молдове отстранили после обвинений в изнасиловании несовершеннолетней.

Консула Украины в Бельцах отстранили от исполнения обязанностей после того, как в его адрес поступило обвинение об изнасиловании несовершеннолетней гражданки Молдовы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно независимому местному порталу СП.

В комментарии изданию МИД Украины подтвердило начало следствия в отношении украинского дипломата по делу об изнасиловании.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы сообщило посольству Украины о проведении следственных действий компетентными органами этого государства с целью проверки заявления, поступившего от гражданки Республики Молдова, о совершении в отношении нее преступления консулом Украины в Бельцах", - отметил украинское министерство. 

Молдавская сторона попросила, чтобы украинский консул не покидал территорию Молдовы на время проведения следственных действий.

Государственный секретарь МИД Украины открыл дисциплинарное производство, отметили в украинском министерстве. На время его проведения дипломат отстранен от исполнения должностных обязанностей.

Отметим, речь идет о консульстве в Бельцах, действующем отдельно от посольства в Кишиневе. По данным издания Deschide, обвинение касается консула Александра Сторожука.

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По данным СП, речь идет о возможном изнасиловании 17-летней девушки, которое произошло 4 февраля. В нем изначально подозреваются двое мужчин 37 и 38 лет.

СМИ, ссылаясь на анонимные источники в следствии, сообщили, что среди них - один из консулов Украины в Бельцах, и его пока не задержали, так как у него дипломатический иммунитет. Второй фигурант дела задержан на 72 часа.

Ранее пресс-служба посольства Украины сообщила СП, что работник консульства в Бельцах не задержан, обвинения в каком-либо преступлении ему не предъявлены и его причастность к инциденту выясняется.

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Молдова, Изнасилование, Консул, Республика Молдова, Консул Украины.
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