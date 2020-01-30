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Насилие над детьми: В Украине зарегистрировали полторы сотни изнасилований

Насилие над детьми: В Украине зарегистрировали полторы сотни изнасилований
19:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине за прошлый год зарегистрировали полторы сотни изнасилований, жертвами которых стали несовершеннолетние.

За прошлый год в Украине зарегистрировали 148 изнасилований, в которых потерпевшими являются несовершеннолетние.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Согласно обнародованным данным, за 2019 год в Украине было зарегистрировано более 550 уголовных преступлений против половой свободы и неприкосновенности детей.

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"Количество пострадавших несовершеннолетних только от изнасилований достигло 148 человек, что более чем вдвое по сравнению с 2018 годом. С начала нынешнего года зафиксировано уже 24 преступления сексуального характера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все преступления в отношении сексуального насилия над несовершеннолетними находятся на контроле руководства Офиса генерального прокурора.

В ведомстве напомнили, что в составе Офиса недавно создали отдел противодействия насилию в отношении детей.

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Украина, Прокуратура, Изнасилование, Нацполиция.
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