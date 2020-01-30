Уличный разбойник: В Киеве судят мужчину, который нападал на пожилых женщин

Новости Украины:Прокуратура Киева заявила о судебном разбирательстве по делу 28-летнего мужчины, который нападал на пожилых женщин.

Прокуратура Киева №1 направила в суд обвинительный акт относительно 28-летнего мужчины киевлянина, который на протяжении с июня по июль 2019 года совершил ряд нападений на женщин в Голосеевском районе столицы.

Об этом на своем официальном сайте сообщила прокуратура Киева.

Жертвами преступника стали 5 женщин возрастом от 66 до 77 лет. Мужчина преследовал их и нападал в безлюдных местах, подъездах и лифтовых кабинках домов, где они проживали.

В результате неправомерных действий мужчина нанес материального ущерба потерпевшим на сумму более 54 тыс гривен.

Обвинительный акт за ч.2 ст. 186 и ч. 2, 4 ст. 187 КК Украины направлено в Голосеевский районный суд города Киев, для рассмотрения по сути.

Обвиняемый, который уже ранее притягивался к криминальной ответственности за аналогичные преступления, находится под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области ректор университета получал взятки в виде автомобилей BMW.