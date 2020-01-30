BMW за поступление: В Донецкой области ректор университета "погорел" на взятке

Новости Украины:Ректор одного из донецких ВУЗов брал с абитуриентов взятки в виде машин за поступление в университет.

В Донецкой области ректор университета получал взятки в виде автомобилей BMW.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора Украины, завершено досудебное расследование в отношении ректора одного из высших учебных заведений Донецкой области.

Подозреваемому инкриминируется получение неправомерной выгоды в особо крупном размере, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368) и легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 209) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, чиновник в течение 2018 года получил от представителя общества с ограниченной ответственностью, которое занимается организацией набора на обучение иностранных граждан, два автомобиля BMW X3 стоимостью более 1,2 млн грн и BMW X5 стоимостью более 1,6 млн грн за подписание приказов о зачислении иностранцев на обучение в университет.

Впоследствии он внес в ежегодную декларацию о доходах заведомо недостоверные данные о получении в пользование BMW X3 на основании несуществующего договора займа.

В настоящее время продолжается ознакомление подозреваемого и его защитника с материалами досудебного расследования, после этого обвинительный акт будет передан в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, НАБУ задержало трех человек, предложивших взятку в $5 млн главе ФГИ за назначение директора ОПЗ.