Арахамия о взятках нардепов: Я, кстати, уже иду в НАБУ

Новости Украины:Арахамия будет свидетельствовать в НАБУ по фактам взяток со стороны депутатов.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия намерен дать свидетельства национальному антикоррупционному бюро по фактам взяток со стороны народных депутатов.

"Я, кстати, уже иду в НАБУ... у меня есть повестка, я иду с адвокатом в НАБУ давать эти свидетельства", – сказал Арахамия в пятницу в программе "Право на власть" в эфире телеканала "1+1".

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки в размере $30 тыс. действующими народными депутатами.

В рамках расследования дела должны проверить распространенную в СМИ информацию о том, что 11 народных депутатов из фракции "Слуга народа", которые являются членами комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, якобы получили по $30 тыс. неправомерной выгоды за голосование на заседании комитета против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

23 октября полиграф прошел заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция "Слуга народа"). 24 октября полиграф прошли член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк (фракция "Слуга народа"), глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава подкомитета по организации и налогообложении игорного бизнеса комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк (фракция "Слуга народа").