Очень порядочный человек: Стефанчук вернет деньги за аренду жилья

Новости Украины:В "Слуге народа" говорят, что такой поступок Стефанчука не правильный.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук вернет выделенные ему средства на аренду жилья.

Об этом на брифинге сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, отвечая на вопрос относительно информации об аренде Стефанчуком жилья у собственной тещи.

"Стефанчук - очень порядочный, культурный, интеллигентный человек. Он - человек, за которого я буду биться до последнего. Он, кстати, всё делал законно... Но он написал заявление на председателя Верховной Рады: вернуть все возмещения, начисленные ему, с его зарплаты", - сказал Арахамия.

По его словам, такое заявление Стефанчук написал накануне.

В то же время Арахамия считает, что это "неправильно", ведь согласно закону Стефанчук делал всё "нормально". "Он не такой, как я, состоятельный человек, я занимался бизнесом и т.д.", - сказал он.

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