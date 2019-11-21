История с судимостью: Арахамия высказался по поводу скандала вокруг Иванисова

Новости Украины:По словам Арахамии, Иванисов говорит, что у него никогда не было судимости.

Член фракции "Слуга народа" утверждает, что у него вообще не было судимости.

Об этом на брифинге заявил председатель фракции Давид Арахамия.

"У нас ситуация с Иванисовым, который является мажоритарным депутатом от Ривненской области. Появилась информация о том, что он имеет погашенную судимость по статье, когда ему было 17 лет (это я из СМИ беру только информацию) - изнасилование несовершеннолетней", - сказал Арахамия и добавил, что в дальнейшем эта информация начала распространяться.

По словам Арахамии, он проверил профиль Иванисова, когда того избирали в народные депутаты.

"Справка у него есть, и мы вчера подтвердили, по несудимости. Но сейчас, как пояснили юристы ... Если есть погашенная судимость, то в справке... у вас будет справка о несудимости", - отметил Арахамия.

Он сообщил, что накануне позвонил Иванисов и обсудил этот вопрос."Говорю: есть такая информация, если это будет правдой, то, извини, но у тебя нет никакой причины находиться в нашей партии или в нашей фракции. Он говорит: я это понимаю", - рассказал Арахамия.

Как сказал председатель фракции, учитывая резонанс, который вызвал это вопрос, эту информацию нужно подтвердить или опровергнуть. На это, заявил Арахамия, Иванисов ответил, что ему для этого нужно время.

"На него идет атака. Он действительно это неоднократно сообщал. Потому что он занимается антикоррупционными делами по янтарю в Ривненской области. Он говорит, что это заказ на него. Я не могу это ни опровергнуть, ни подтвердить ... Поэтому мы решили с ним: он сам, по собственной инициативе, выходит из фракции и партии. Мы это поддерживаем. Если он опровергнет, и вся страна увидит, что это был фейк, тогда заберем его обратно. Если это подтвердится, пусть он идет по своим делам, куда он захочет", - подчеркнул Арахамия.

На вопрос, опроверг ли Иванисов эту информацию, Арахамия ответил, что он "мне это громко опровергал. Он говорит, что не было у него судимости. Он говорит: у него не было вообще судимости. Это его слова. То есть, есть его слова и есть слухи в СМИ сейчас ... Есть Рябошапка, который подтвердил, а затем Генпрокуратура опровергла", - сказал председатель фракции.

20 ноября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней, однако на сегодняшний день судимость уже погашена.

По словам Рябошапки, была проведена проверка этой информации соответствующими органами, и факт (привлечение к уголовной ответственности Иванисова) подтвердился."Но судимость была погашена, и считается на данный момент, что лицо не является судимым", - сказал генпрокурор.

Позже в ГПУ уточнили, что"информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной". В настоящее время продолжается соответствующая проверка, результаты которой обещают официально сообщить дополнительно.

По данным издания "Рівне вечірнє", Иванисов был задержан 14 сентября 1995 года Куйбышевским райотделом милиции Запорожской области по ст. 117 ч. 3 (изнасилование несовершеннолетней), и ст. 118 ч. 2 (изнасилование несовершеннолетней неестественным образом) Уголовного кодекса Украины, который действовал в то время. 22 сентября его отправили в СИЗО, но через три дня отпустили по решению суда. Однако, 25 октября 1995 года милиция задержала повторно Иванисов."По информации источника в правоохранительных органах, 21 марта 1996 года Иванисов был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, из которых отбыл 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Иванисов эти факты отрицает и разместил на своей странице в Facebook фотокопию справки об отсутствии судимости. Также он заявил о приостановлении членства во фракции"Слуга народа"на время проверки.