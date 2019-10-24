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Арахамия прошел детектор лжи: результаты

Арахамия прошел детектор лжи: результаты
18:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Давид Арахамия очень спокойно прошел детектор лжи и, вероятно, отвечал честно.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время тестирования на полиграфе отвечал честно, считает полиграфолог Виталий Опанасенко.

"У нас есть те реакции, которые указывают на то, что, кроме того, что он честно ответил, он еще менее эмоционально нагружен в связи с этой ситуацией", - сказал Опанасенко после прохождения лидером фракции теста на полиграф.

Он также отметил, что если сравнить его результат с результатом нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, который прошел полиграф в среду, то "бросается в глаза" безучастность в психофизиологичсеком смысле Арахамии по сравнению с тем, что пришлось под полиграфом пережить в эмоциональном плане Дубинскому.

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Как передает корреспондент, Опанасенко отметил, что это предварительные результаты, а официальные будут объявлены позже.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что чиновникам полезно регулярно проходить тест на детекторе лжи.

"Этот опыт надо брать за основу и также делать тестирование на полиграфе. Господин Дубинский высказал такое мнение, что, возможно, если нет замечаний с юридической точки зрения, сделать обязательным тестирование раз в год", - сказал Арахамия журналистам в четверг в Киеве.

По его словам, это будет своеобразная профилактическая прививка перед новым сезоном. "Отработал год – потом сделал проверку на полиграфе и пошел на второй сезон, на следующий год. Действительно, это надо делать для всех сотрудников государственных органов высшего ранга и министров, и заместителей министров", - сказал Арахамия.

Он подчеркнул, что считает интересной идею своего коллеги из фракции Александра Дубинского сделать такое тестирование раз в год.

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Детектор лжи, Полиграф, "Слуга народа", Давид Арахамия.
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