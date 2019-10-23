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Первый прошел: нардепа Качуру протестировали на детекторе лжи (Видео)

Первый прошел: нардепа Качуру протестировали на детекторе лжи (Видео)
20:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Нардеп Качура из "Слуги народа" первым прошел детектор лжи.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура сегодня прошел тест на детекторе лжи, чтобы снять с себя обвинения в коррупции.

Он стал первым депутатом из всей фракции, кто пошел на допрос, передает Facenews.

"Полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею. Официальные документы до конца дня опубликую", - написал в своем Facebook Качура.

В частности, нардеп ответил на вопросы о том, получал ли деньги за лоббирование законопроекта 2047-1, и входит ли он в группу любого из олигархов.

Также он опубликовал видео самой процедуры:

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Депутат Александр Качура был одним из главных инициаторов законопроекта №2047-1, которым предлагается сделать невозможным занижение оценщиками стоимости недвижимости а также уничтожает монополию для входа новых электронных площадках на этот рынок.

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Полиграф, "Слуга народа", Александр Качура.
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