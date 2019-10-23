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Среда, 23.10.2019
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За расследование взяток в "Слуге народа" возьмется САП

За расследование взяток в "Слуге народа" возьмется САП
12:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:САП после публикаций в СМИ относительно взяточничества в "Слуга народа" открывает уголовное производство.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки в размере 30 тысяч долларов действующими народными депутатами.

Соответствующая информация обнародована на странице ведомства в Facebook.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура, с целью проверки распространенной в СМИ информации, зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления народными депутатами Украины", - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела должны проверить распространенную в СМИ информацию о том, что 11 народных избранников, которые являются членами парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, якобы получили по 30 тысяч долларов неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета.

Как сообщалось, накануне народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил, что после общения с руководством партии "Слуга народа" он узнал, что Офис Президента настаивает на том, чтобы все депутаты от "Слуги народа" которые являются членами Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, прошли детектор лжи.

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"Причина - обращение в ОП нескольких депутатов, которым не понравилось (!) голосование членов комитета, где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность т.нз. "площадок Яценко"+ демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечение прозрачной работы СЕТАМ/АРМА", - написал Дубинский.

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По его словам, некоторые депутаты готовы обвинить коллег в получении взяток за голосование.

Сам Дубинский уверяет, что готов пройти полиграф.

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев 19 октября информировал, что членам комитета на заседании не удалось поддержать законопроект №2047-д по ликвидации коррупционных схем в сфере оценки объектов недвижимости путем диджитализации расчета налоговой стоимости недвижимости. За него проголосовали все члены фракции "Голос" и только 5 депутатов от "Слуги народа".

Гетманцев отметил, что считает это решение "ошибкой, которую сложно объяснить", и сообщил, что говорил об этом с руководителем фракции Давидом Арахамией.

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SAP, "Слуга народа", Александр Дубинский.
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