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Интриги в Раде: ОП заподозрил "Слуг народа" в получении взяток

Интриги в Раде: ОП заподозрил "Слуг народа" в получении взяток
17:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Офис президента подозревает руководство налогового комитета Рады в коррупции.

Офис президента подозревает членов парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике от партии "Слуга народа" в коррупции при голосовании за внесение в повестку дня Верховной Рады законопроектов 2047 (2047-1), которые предлагают изменения в сфере оценочной деятельности в недвижимости.

Как написал на Фейсбуке бывший вице-премьер-министр Павел Розенко, в ОП подозревают 11 народных депутатов от партии Слуга народа.

"Их обвиняют в получении 30 тысяч долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи (полиграф)", - написал Розенко.

Источники "Украинской правды" в СН также подтвердили эту информацию, сообщив, что руководитель фракции Давид Арахамия писал во внутренней чат фракции, что с требованием пройти полиграф к нему звонил президент.

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О требовании ОП писал также заместитель председателя налогового комитета Александр Дубинский.

По его словам, это требование последовало после обращения нескольких нардепов, которым "не понравилось голосование членов комитета".

Дубинский согласился пройти полиграф.

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Сами же депутаты из комитета воспринимают такие требования ОП в штыки, критикуют своих коллег Андрея Мотоловца, Роксолану Пидласу и председателя комитета Даниила Гетманцева за то, что они донесли "ложную информацию в ОПУ".

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Верховная Рада, Коррупция, Павел Розенко, "Слуга народа".
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