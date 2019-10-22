Интриги в Раде: ОП заподозрил "Слуг народа" в получении взяток

Новости Украины:Офис президента подозревает руководство налогового комитета Рады в коррупции.

Офис президента подозревает членов парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике от партии "Слуга народа" в коррупции при голосовании за внесение в повестку дня Верховной Рады законопроектов 2047 (2047-1), которые предлагают изменения в сфере оценочной деятельности в недвижимости.

Как написал на Фейсбуке бывший вице-премьер-министр Павел Розенко, в ОП подозревают 11 народных депутатов от партии Слуга народа.

"Их обвиняют в получении 30 тысяч долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи (полиграф)", - написал Розенко.

Источники "Украинской правды" в СН также подтвердили эту информацию, сообщив, что руководитель фракции Давид Арахамия писал во внутренней чат фракции, что с требованием пройти полиграф к нему звонил президент.

О требовании ОП писал также заместитель председателя налогового комитета Александр Дубинский.

По его словам, это требование последовало после обращения нескольких нардепов, которым "не понравилось голосование членов комитета".

Дубинский согласился пройти полиграф.

Сами же депутаты из комитета воспринимают такие требования ОП в штыки, критикуют своих коллег Андрея Мотоловца, Роксолану Пидласу и председателя комитета Даниила Гетманцева за то, что они донесли "ложную информацию в ОПУ".