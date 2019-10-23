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"Полиграф так полиграф": Бужанский - о конфликте в "Слуга народа"

"Полиграф так полиграф": Бужанский - о конфликте в "Слуга народа"
09:47 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Конфликт в президентской партии "Слуга народа" набирает новых оборотов.

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский рассказал о скандале, происходящем внутри фракции, отметив, что руководство фракции зачем-то вмешалось в процесс голосования в комитете, и хоть проблем попросить фракцию поддержать или не поддержать любой закон не было, но часть членов комитета посчитала нужным аппелировать к руководству фракции, требуя наказать тех, кто голосовал в поддержку другого закона. Об этом нардеп написал в своем Telegram-канале.

"Несколько слов о скандале, происходящем внутри фракции Слуга народа: сам не знаю как так вышло, но практически все руководящие посты во фракции сами между собой распределили списочники, уведомив мажоритарщиков, что они теперь начальники. Авторитетнее они от этого не стали, что и есть реальная причина всех конфликтов, когда очень хочется, а нет ни аргументов, ни авторитета", - написал Бужанский.

С его слов, любой комитет, по задумке своей, есть демократия в чистом виде, внесли решение, и оно голосуется. Набрало голоса - прошло, не набрало - не прошло, отметил нардеп.

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"Никаких проблем вынести в зал и попросить фракцию поддержать или не поддержать любой закон не было, но часть членов комитета посчитала нужным аппелировать к руководству фракции, требуя наказать тех, кто голосовал в поддержку другого закона. Руководство фракции зачем-то вмешалось в демократический процесс голосования в комитете, и почему то взяло на себя несвойственные и никем не делегированные функции арбитра. Забыв, что комитет парламентский, а не междусобойчик списочников", - вел дальше Бужанский.

"В качестве единственного аргумента упреков, руководство фракции ориентируется на слова Лещенко... От руководства фракции прозвучало предложение проверить на полиграфе тех, на кого наябедничали. Главная мишень доноса - нардеп Дубинский сразу же поддержал это предложение, потребовав, чтобы полиграф прошли все стороны+руководство+офис. На этом запал иссяк, и руководство фракции начало пытаться замять полиграфическую тему, прекрасно понимая, что Дубинский то детектор пройдет, а вот связь Роксоланы Пидласой, например, и законов о РРО и кэшбэке можно будет потом долго объяснять", - сообщил нардеп от СН.

С его слов, есть два пути дальнейших действий.

"Все вышеперечисленные, сегодня, в 20.00, идут на полиграф вместе с Дубинским. Полиграф так полиграф. Второй путь. Шапка загорелась немного не там, где предполагалось, и на полиграф идет один Дубинский. А руководство остается на развалинах собственноручно разорванной на части фракции, полностью без всякого авторитета, с имиджем пустых болтунов, никак не отвечающих за свои слова. И с грудой вопросов по уже принятым законам, без ответа на которые будет невозможно перейти к обсуждению следующих", - отметил Бужанский.

"Не пройдете полиграф, вы ноль, политическое ничто. И никакой закон ни про какой императивный мандат, который вы тайно пытаетесь засунуть в повестку дня, в нарушение всех договоренностей, пытаясь подкупить мажоритарщиков административными пряниками, не поможет", - написал нардеп, добавив, что "очень ждем вечера".

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Напомним, ранее нардеп от СН Александр Дубинский сообщил, что Офис Президента настаивает на том, чтобы народные депутаты от фракции "Слуга народа", которые состоят в финансовом комитете Верховной Рады, прошли детектор лжи.

Заместитель председателя фракции Елена Кравчук заявляла, что окончательное решение об использовании полиграфа при опросе некоторых депутатов из фракции "Слуга народа", которые входят в состав Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, будет принято после консультаций с психологами и криминалистами.

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Верховная Рада, "Слуга народа", Максим Бужанский.
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