"Наша позиция четкая": зампредседателя "Слуги народа" о проверках членов партии на полиграфе

Новости Украины:Решение об опросе некоторых депутатов от "Слуги народа" на полиграфе будет принято после консультаций.

Окончательное решение об использовании полиграфа при опросе некоторых депутатов из фракции "Слуга народа", которые входят в состав Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, будет принято после консультаций с психологами и криминалистами.

Об этом заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук написала в Facebook, комментируя отказ некоторых депутатов от "СН" поддержать на заседании комитета законопроект №2047-д об отмене коррупционных схем.

"Наша позиция четкая. Руководство фракции встретится с депутатами от нашей партии, которые входят в парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, чтобы каждый из них смог озвучить свою позицию. Это первоочередной шаг", - подчеркнула она.

Кравчук отметила, что окончательное решение об использовании полиграфа будет принято после консультаций с психологами и криминалистами.

"Мы должны понимать, возможно ли корректное использование такого оборудования в этой ситуации", - добавила заместитель председателя фракции.

Комментируя скандал, в который попал член фракции Вячеслав Медяник, который на заседании парламента вел переписку в телефоне, обещая "решить вопрос" с правоохранительными органами, Кравчук отметила, что в этой ситуации "свое слово должна сказать Генеральная прокуратура, которая уже пообещала провести соответствующую проверку. Анализировать нужно факты, а не догадки".

В то же время она подчеркнула, что, в случае доказательства вины кого-то из народных депутатов от "Слуги народа", "они обязательно понесут ответственность".

Сегодня бывший вице-премьер-министр Павел Розенко в Facebook написал, что якобы в Офисе президента подозревают 11 народных депутатов от "Слуги народа" в получении 30 тысяч долларов (каждому) за голосование на заседании Комитета Верховной Рады против одного из антикоррупционных законопроектов. При этом, по данным экс-чиновника Офис требует от депутатов пройти опрос на детекторе лжи.

Эту информацию подтвердил народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, который также написал в Facebook, что Офис президента "действительно настаивает на том, чтобы все депутаты партии в комитете Рады прошли детектор лжи".

"Причина - обращение в ОП нескольких депутатов, которым не понравилось голосование членов комитета, где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность и т.н. "Площадок Яценко" + демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечения прозрачной работы СЕТАМ/АРМА", - написал депутат.

При этом Дубинский отметил, что во фракции даже "готовы обвинить коллег в получении взяток за голосование".

Он утверждает, что как член этого комитета готов пройти опрос на полиграфе, но считает, что в таком случае "детектор лжи должны пройти и сотрудники Офиса президента, и депутаты, среди авторов скандальных законопроектов этого созыва, которые вызывают в зале подозрение в возможной коррупции".

При этом Дубинский назвал восемь законопроектов, которые вызывают вопросы в этом контексте.