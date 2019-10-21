Нардеп "Слуги народа": Закон "об особом статусе Донбасса" не будут писать иностранцы

Новости Украины:Закон "об особом статусе Донбасса" будет писаться в украинском парламенте и в диалоге с народом, а не за пределами Украины, заверяют в "Слуге народа".

Закон "об особом статусе Донбасса" будет разрабатываться в Верховной Раде и в диалоге с обществом, а не за пределами Украины, подчеркивает народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"При предыдущем президенте (Петре Порошенко - Ред.) для того, чтобы ему начать переговоры в Нормандском формате, он принял специальный закон об особом статусе Донецкой и Луганской областей. Мы этот закон не будем принимать без обсуждения с обществом", - сказал он в ходе круглого стола в понедельник в Киеве.

Качура указал, что данный закон не будет писаться за пределами Украины. "Его не будут писать иностранцы, Российская Федерация, он будет написан в украинском парламенте, вместе, в открытом диалоге с украинским народом", - отметил он.

Реагируя на замечание сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко о том, что нет закона "об особом статусе Донбасса", а есть закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), Качура сказал, что украинский народ знает его как "закон об особом статусе", и напомнил, что он предусматривает.

Депутат от "Слуги народа" также заявил, что "нет никакой капитуляции" в стратегии президента Украины Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" по прекращению войны на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.

"Мы с вами находимся на одной стороне, по другую сторону - все остальные. Давайте сейчас внутри страны сконцентрируемся на единстве, чтобы мы сообща сформировали сильную позицию и достигли результатов", - призвал он.

Качура указал, что у власти есть так называемый "план А", а если он не сработает, то обществу будет представлен "план Б", но пока не время "раскрывать карты".