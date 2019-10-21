"Начинаю неделю в новой должности": Сивохо стал советником секретаря СНБО

Новости Украины:Креативный продюсер "Квартал 95" Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО Украины.

Известный шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо сообщает, что назначен на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Об этом написал Сивохо на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

"Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы", - сказано в сообщении.

Он также опубликовал удостоверение советника секретаря СНБО на его имя, которое было выдано 18 октября 2019г.

Напомним, в Офисе президента Украины состоялось заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе, а также военных и гражданских заложников (пленных), на котором обсуждались вопросы социальной защиты семей заложников и лиц, пропавших без вести во время боевых действий в регионе.