Скачать
Среда, 23.10.2019
"Тайный отпуск Порошенко": ГБР не будет проводить обыски у журналистов
"Тайный отпуск Порошенко": ГБР не будет проводить обыски у журналистов
Нардеп "Слуги народа" Дубинский тоже прошел полиграф (Видео)
Нардеп "Слуги народа" Дубинский тоже прошел полиграф (Видео)
Челси нанес первое поражение Аяксу в Лиге чемпионов 2019/2020 (Фото)
Челси нанес первое поражение Аяксу в Лиге чемпионов 2019/2020 (Фото)
Xperia 1 Professional Edition: Sony представила обновленную версию смартфона (Фото)
Xperia 1 Professional Edition: Sony представила обновленную версию смартфона (Фото)

Нардеп "Слуги народа" Дубинский тоже прошел полиграф (Видео)

Нардеп "Слуги народа" Дубинский тоже прошел полиграф (Видео)
22:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Дубинский прошел тест на полиграфе.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский прошел процедуру проверки на детекторе лжи в связи со скандалом о возможном получения взятки в размере 30 тысяч долларов за голосование депутатами от "Слуги народа" против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании Комитета ВР.

Проверка прошла на Грушевского в здании возле гостиницы "Киев". В целом она продолжалась в течение нескольких часов. Перед началом процедуры организаторы сообщили, что во время трансляции на экране монитора можно будет наблюдать за реакцией депутатов на вопросы и услышать их ответы.

Аналогичную процедуру, кроме Дубинского, должны пройти депутаты от "Слуги народа", которые не голосовали за отмену коррупционной схемы Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.

Депутат Элла Репина не голосовала из-за отсутствия на заседании, Андрей Холодов отказался голосовать якобы из-за конфликта с председателем комитета.

Первый прошел: нардепа Качуру протестировали на детекторе лжи (Видео)

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело по факту возможного получения взятки в размере 30 тысяч долларов действующими народными депутатами за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании Комитета Верховной Рады.

Накануне народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил, что после общения с руководством партии "Слуга народа" он узнал, что Офис Президента настаивает на том, чтобы все депутаты от "Слуги народа", которые являются членами Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, прошли детектор лжи.

Арахамия: Все хотят увидеть какой-то раскол внутри "Слуги народа"

Председатель указанного Комитета Данил Гетманцев 19 октября информировал, что членам комитета на заседании не удалось поддержать законопроект №2047-д относительно ликвидации коррупционных схем в сфере оценки объектов недвижимости путем диджитализации расчета налоговой стоимости недвижимости. За него проголосовали все члены фракции "Голос" и только 5 депутатов от "Слуги народа".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

"Слуга народа", Давид Арахамия, Александр Дубинский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лучшие народные способы чистки кровеносных сосудов
02 Названы способы сделать кофе вкуснее и полезнее для здоровья
03 Медики рассказали, как правильно закусывать спиртное
04 Шахтер 2:2 Динамо З: события матча
05 Туманное бабье лето на исходе: прогноз погоды на 23-24 октября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Беспредельный приказ&quot;: Горбатюка уволили
"Беспредельный приказ": Горбатюка уволили
Суд в США снял обвинения с Парнаса и Фрумана
Суд в США снял обвинения с Парнаса и Фрумана
Трамп распорядился снять санкции с Турции
Трамп распорядился снять санкции с Турции
Хэллоуин 2019: подборка сериалов, от которых мурашки по телу (Видео)
Хэллоуин 2019: подборка сериалов, от которых мурашки по телу (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь