Нардеп "Слуги народа" Дубинский тоже прошел полиграф (Видео)

Новости Украины:Дубинский прошел тест на полиграфе.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский прошел процедуру проверки на детекторе лжи в связи со скандалом о возможном получения взятки в размере 30 тысяч долларов за голосование депутатами от "Слуги народа" против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании Комитета ВР.

Проверка прошла на Грушевского в здании возле гостиницы "Киев". В целом она продолжалась в течение нескольких часов. Перед началом процедуры организаторы сообщили, что во время трансляции на экране монитора можно будет наблюдать за реакцией депутатов на вопросы и услышать их ответы.

Аналогичную процедуру, кроме Дубинского, должны пройти депутаты от "Слуги народа", которые не голосовали за отмену коррупционной схемы Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.

Депутат Элла Репина не голосовала из-за отсутствия на заседании, Андрей Холодов отказался голосовать якобы из-за конфликта с председателем комитета.

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело по факту возможного получения взятки в размере 30 тысяч долларов действующими народными депутатами за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании Комитета Верховной Рады.

Накануне народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил, что после общения с руководством партии "Слуга народа" он узнал, что Офис Президента настаивает на том, чтобы все депутаты от "Слуги народа", которые являются членами Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, прошли детектор лжи.

Председатель указанного Комитета Данил Гетманцев 19 октября информировал, что членам комитета на заседании не удалось поддержать законопроект №2047-д относительно ликвидации коррупционных схем в сфере оценки объектов недвижимости путем диджитализации расчета налоговой стоимости недвижимости. За него проголосовали все члены фракции "Голос" и только 5 депутатов от "Слуги народа".