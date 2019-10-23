Арахамия: Все хотят увидеть какой-то раскол внутри "Слуги народа"

Новости Украины:Нардеп Медяник готов пройти полиграф, сообщил Арахамия.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что слухи о расколе внутри этой политической силы не соответствуют действительности.

"Все хотят увидеть какой-то раскол внутри "Слуги народа". Такого нет. Я всех вас, журналистов, вижу каждый день в парламенте, в кулуарах, правильно? Вы же видите, как мы голосуем? Если мы голосуем и у нас есть нормальная партийная дисциплина, все работает – значит, никаких расколов нет", - сказал Арахамия журналистам в среду в Киеве.

Он подтвердил, что во фракции есть "горячие дискуссии", но они не могут стать причиной раскола или даже намека на раскол внутри "Слуги народа".

Также он сообщил, что народный депутат, член комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Вячеслав Медяник (фракция "Слуга народа") готов пройти полиграф.

"Медяник вчера подтвердил готовность придти на полиграф по своему вопросу", - сказал Арахамия журналистам в среду в Киеве.

Как сообщали СМИ в середине октября, Медяник обсуждал на рабочем месте, как "порешать" вопросы с прокурорами.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 18 октября не поддержал законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости" (№2047-д). В то же время комитет намерен разработать альтернативный законопроект.

Позже Арахамия предложил членам комитета пройти проверку на полиграфе для возобновления к ним доверия из-за скандала с законопроектами о площадках для оценки недвижимости. Проверку на полиграфе пройдут в среду, в частности, Арахамия и нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Она будет транслироваться в прямом эфире.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что пройти проверку на полиграфе должны все члены парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а также Медяник, ставший фигурантом скандала с возможной коррупционной составляющей.