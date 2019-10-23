Корниенко о проверке "Слуг народа": Сейчас собрать людей в Киеве невозможно

Новости Украины:Фракция "Слуги народа" еще не обсуждала вопрос о проверке своих депутатов на полиграфе.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отмечает, что их фракция еще не обсуждала вопрос о проверке своих депутатов на полиграфе.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос относительно регистрации Специализированной антикоррупционной прокуратурой с целью проверки изложенной в СМИ информации уголовного производства по факту возможного получения неправомерной выгоды 11 народными депутатами, и было ли уже обсуждение во фракции вопроса о полиграфе.

"У нас сейчас неделя работы в округах. Поэтому собрать физически людей в Киеве невозможно ... Поэтому никакой позиции фракции, такой, которую приняла вся фракция, где принимали участие все люди - просто технически это в понедельник только, возможно, будет", - отметил депутат.

В то же время он напомнил о позиции о том, что до полиграфа, возможно, необходимо "провести разговор с депутатами комитета и одновременно, с экспертами, которые скажут нам, подходит ли полиграф к этому кейсу".

Также Корниенко напомнил и о позиции президента относительно того, что депутатам стоит пройти полиграф.

Как сообщалось ранее, 22 октября бывший вице-премьер-министр Павел Розенко в Facebook написал, что якобы в Офисе президента подозревают 11 народных депутатов от "Слуги народа" в получении 30 тысяч долларов (каждый) за голосование на заседании Комитета Верховной Рады против одного из антикоррупционных законопроектов. При этом, по данным экс-чиновника Офис требует от депутатов пройти опрос на детекторе лжи.

Эту информацию подтвердил народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, который также написал в Facebook, что Офис президента "действительно настаивает на том, чтобы все депутаты партии в комитете Совета прошли детектор лжи".

"Причина - обращение в ОП нескольких депутатов, которым не понравилось голосования членов комитета, где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность и т.н. "площадок Яценко" + демонополизация рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечения прозрачной работы СЕТАМ/АРМА", - написал депутат.

При этом Дубинский отметил, что во фракции даже "готовы обвинить коллег в получении взяток за голосование".

Он утверждает, что, как член этого комитета, готов пройти опрос на полиграфе, но считает, что в таком случае "детектор лжи должны пройти и сотрудники Офиса президента, и депутаты среди авторов скандальных законопроектов этого созыва, которые вызывают в зале подозрение в возможной коррупции".

При этом Дубинский назвал 8 законопроектов, которые вызывают вопросы в этом контексте.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Facebook, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи по поводу возможного получения денег за голосование в комитете.