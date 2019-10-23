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Зеленский предлагает Комитету ВР и Медянику пройти полиграф
Зеленский предлагает Комитету ВР и Медянику пройти полиграф
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Зеленский предлагает Комитету ВР и Медянику пройти полиграф

Зеленский предлагает Комитету ВР и Медянику пройти полиграф
13:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины:Глава государства призывает всех членов Комитета Верховной Рады пройти проверку на детекторе лжи, чтобы узнать ответы на коррупционные вопросы.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что пройти проверку на полиграфе должны все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а также член фракции "Слуга народа" Вячеслав Медяник, ставший фигурантом скандала с возможной коррупционной составляющей.

"… считаю, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи. Если этой проверкой будет установлено хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук в среду около полудня.

По убеждению президента, честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы и дать ответы – "какими бы горькими они были".

"Также считаю необходимым поступить и в отношении депутата, который вел сомнительную переписку по "решению вопросов". И если подозрения оправдаются - мы с такими депутатами попрощаемся", - добавил Зеленский.

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По его убеждению, подобный механизм "прост и прозрачен" и, как следствие, он намного лучше чем выяснение отношений через социальные сети и телеграмм-каналы.

"Мы шли на выборы под лозунгом "Сделаем это вместе!" Я верил и продолжаю верить в каждое слово из этого лозунга. Вместе - то вместе. Вместе делать, вместе отвечать. Не пытаясь быть святее других", - подытожил президент.

Как сообщали СМИ в середине октября, член комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Вячеслав Медяник (фракция "Слуга народа") обсуждал на рабочем месте, как "порешать" вопросы с прокурорами.

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Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 18 октября не поддержал законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости" (№2047-д). В то же время комитет намерен разработать альтернативный законопроект.

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Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил ее членам пройти проверку на полиграфе для возобновления к ним доверия из-за скандала с законопроектами о площадках для оценки недвижимости. Проверку на полиграфе пройдут в среду, в частности, Арахамия и нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Она будет транслироваться в прямом эфире.

Напомним, САП после публикаций в СМИ относительно взяточничества в "Слуга народа" открывает уголовное производство.

Во фракции заявляли, что решение об опросе некоторых депутатов от "Слуги народа" на полиграфе будет принято после консультаций.

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Верховная Рада, Владимир Зеленский, "Слуга народа", Вячеслав Медяник.
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