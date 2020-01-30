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"Особо крупный ущерб": В Киеве расследуют дело о присвоении 22 млн "Банка Богуслав"

"Особо крупный ущерб": В Киеве расследуют дело о присвоении 22 млн "Банка Богуслав"
14:58 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Прокуратуре Киева заявили о расследовании дела о присвоении средств "Банка Богуслав".

Завершено расследование в отношении менеджмента ПАО "Банк Богуслав" и должностного лица НБУ, подозреваемых в присвоении 21,6 миллиона гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"За процессуального руководства прокуратуры города Киева, следственным управлением ГУ ЧП в Киеве завершено досудебное расследование в отношении трех должностных лиц ПАО "Банк Богуслав" и главного экономиста НБУ, действиями которых финансовом учреждении нанесен ущерб в особо крупных размерах", - говорится в сообщении. 

Также, пока в соответствии со ст. 290 УПК Украины стороне защиты открытые материалы уголовного производства, после ознакомления с которыми обвинительный акт будет направлено в суд.

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"Согласно материалам следствия, между ОАО "Банк Богуслав" и "подконтрольной" его должностным лицам коммерческой структурой был заключен кредитный договор на сумму более 21,6 млн гривен, а в качестве залога передано несуществующее имущество в виде промышленного оборудования", - отмечается в сообщении.

Как сообщили, прокуратура города Киева объявила о подозрении трем должностным лицам ОАО "Банк Богуслав" и главному экономисту отдела НБУ, за нанесение ущерба банку в сумме более 21,6 млн гривен.

Как сообщалось ранее, должностные лица банка в Киеве присвоили более 20 млн гривен.

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НБУ, Киев, Украина, Банки, Банк Богуслав.
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