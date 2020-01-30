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Наркобизнес в Украине: В Нацполиции заявили о раскрытии около 70 группировок

Наркобизнес в Украине: В Нацполиции заявили о раскрытии около 70 группировок
14:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Украине за прошлый год была пресечена деятельность не менее 70 организованных наркогруппировок.

В Украине за прошлый год пресечена преступная деятельность почти 70 организованных групп, причастных к незаконному обороту наркотиков. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время итогового совещания по результатам деятельности органов полиции в 2019 году, передает корреспондент УНН.

"В прошлом году выявлено 28 тысяч наркопреступлений и пресечена преступная деятельность 68 организованных групп, причастных к незаконному обороту наркотиков", - сказал Клименко.

Также, по словам Клименко, пройшло изъятие из незаконного оборота почти 9 тонн наркотиков, в частности, почти тонну героина и более 600 кг кокаина.

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"Только в июле прошлого года в городе Киеве задержали участников международного наркокортеля в составе девяти человек, пятеро из которых иностранцы, которые организовывали поставки кокаина из стран Латинской Америки в Западную Европу. Полицейские изъяли 400 кг кокаина, стоимость которого по ценам на черном рынка составляет около 1 миллиарда гривен", - рассказал Клименко.

Как сообщили ранее, в Кривом Роге полиция пресекла деятельность преступной группы, которая занималась изготовлением и сбытом опия на территории города.

Как сообщалось, в Чернигове полиция разоблачила организованную преступную группу, которая занималась изготовлением и сбытом наркотиков.

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Украина, Наркотики, Группировка, Нацполиция.
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