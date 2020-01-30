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Помогли коллегам: СБУ прадотвратила заказное убийство в Грузии

Помогли коллегам: СБУ прадотвратила заказное убийство в Грузии
12:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: СБУ

Новости мира:Украинские правоохранители помогли грузинским коллегам предотвратить заказное убийство на территории Грузии.

Служба безопасности Украины в ходе совместной спецоперации по Службой государственной безопасности Грузии предотвратила совершение двойного заказного убийства на территории Грузии.

Как сообщает пресс-служба СБУ, в рамках начатого уголовного производства установлено, что организаторами преступления являются трое представителей криминальных кругов из Украины и Грузии.

Отмечается, что они действовали по указке главарей одной из грузинских преступных группировок, которые планировали "устранить" двух своих грузинских конкурентов.

"Из-за украинского сообщника заказчики подыскали "киллера", который согласился выполнить задание за 20 тыс. долларов. Убийце была передана информация, в том числе фото и видеоматериалы, личные данные потенциальных жертв, дополнительно оплачен перелет в Тбилиси и организована встреча с грузинскими фигурантами дела", - говорится в сообщении.

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На территории Грузии один из организаторов заказа передал "киллеру" 4 тыс. долларов аванса, автомат и взрывчатку для совершения преступления.

После процессуального документирования действий злоумышленников, правоохранители задержали в Харькове, в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, представителя отечественных криминальных кругов, задействованного в организации заказного убийства. Злоумышленник уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 115 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что одновременно Службой госбезопасности Грузии совместно с другими правоохранительными органами страны были задержаны двое местных жителей - организаторов заказа, а также проведен ряд обысков по месту жительства фигурантов производства.

Шевченковским районным судом города Киева гражданину Украины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком - 60 дней, без права внесения залога.

Напомним, завершено досудебное расследование в отношении организованной преступной группы, организатором которой оказался гражданин Российской Федерации.

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Украина, СБУ, Грузия, Убийство, Заказное убийство.
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