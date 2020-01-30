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Полиция: гражданин РФ создал ОПГ, занимавшуюся поставками оружия с Донбасса

Полиция: гражданин РФ создал ОПГ, занимавшуюся поставками оружия с Донбасса
02:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Завершено досудебное расследование в отношении организованной преступной группы, организатором которой оказался гражданин Российской Федерации.

Прокуратура Киева передала в Днепровский районный суд столицы дело группы лиц, которые организовали поставки оружия из зоны проведения операции Объединенных сил.

"Завершено досудебное расследование в отношении организованной преступной группы, организатором которой оказался гражданин Российской Федерации. Мужчина вместе с гражданином Республики Беларусь и жителем столицы организовал преступную схему поставок оружия и взрывчатки из зоны проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой области", - сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Россиянин и его соучастники были задержаны в Киеве во время попытки продать реактивные противотанковые гранаты РПГ-22. Во время обысков по месту проживания участников группы также были изъяты огнестрельное оружие, более 100 единиц боеприпасов, гранаты Ф-1 и РГД-5, а также наркотические средства в особо крупных размерах, расфасованные для продажи.

Кроме того, были обнаружены доказательства причастности россиянина к заказному поджогу автомобиля киевлянина.

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Фигурантам дела инкриминируют ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Полиция, Донбасс, ОПГ, Гражданин РФ, Поставки оружия с Донбасса.
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