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В Украине подешевел популярный овощ

В Украине подешевел популярный овощ
15:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Украинские тепличные огурцы подешевели почти на четверть.

Украинские тепличные огурцы на внутреннем рынке подешевели с начала первой недели февраля на 23%.

Об этом сообщает пресс-служба аналитической платформы Eastfruit. Согласно сообщению, это связано с началом сбора тепличного огурца нового оборота.

"На сегодняшний день урожай собирают в тепличных комбинатах центрального, восточного и южного регионов страны, но уже во второй половине февраля уборка начнется и в западном регионе Украины", - сказано в сообщении.

Сейчас продажи тепличных огурцов местного производства ведутся небольшими партиями. По прогнозам экспертов, крупнооптовые партии товара поступят на рынок уже со следующей недели.

При этом местные комбинаты начинали реализацию своей продукции с довольно высоких цен – еще в понедельник, 3 февраля, цены на украинские огурцы озвучивались в диапазоне 90-100 гривень/килограмм, что в среднем на 32% дороже, чем в начале сезона прошлого года.

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"Но, на данный момент цены на местные огурцы уже снизились до уровня цен за аналогичный период 2019 года, и озвучиваются в диапазоне 70-75 гривень/килограмм. Так, только с начала недели украинские огурцы подешевели в среднем на 23%", - отмечается в сообщении.

Такое резкое снижение цен на тепличные огурцы в самом начале сезона, по мнению представителей тепличной отрасли, связано с присутствием на рынке сравнительно недорогих импортных овощей, а также сильной конкуренцией между местными тепличными комбинатами.

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Цены на продукты, Овощи, Огурцы, Тепличные огурцы.
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