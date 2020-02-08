Какие продукты в Киеве подорожали больше всего за 2019 год

Новости Бизнеса:Госстат опубликовал динамику цен на продукты в Киеве за 2019 год.

В 2019 году в Киеве произошел рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки по всем товарным группам. Больше всего выросли в цене фрукты - 20%, масло 11,8%, и молоко - 8,3%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления статистики в городе Киеве.

"Повышение цен на продукты питания и безалкогольные напитки зарегистрировано почти по всем товарным группам. Больше всего подорожали: фрукты - на 20,7%, масло - на 11,8%, молоко - на 8,3%, хлеб - на 8,2% , сахар - на 7,1%, макаронные изделия - на 6,0%, сыр и мягкий сыр (творог) - на 5,5%, рыба и продукты из рыбы - на 3,6%, мясо и мясопродукты - на 1,9%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом в 2019 году яйца подешевели на 13,1%, подсолнечное масло - на 2,4%, а овощи - на 1,4%.

"Динамика цен потребительского рынка столицы в январе-декабре 2019 года. Определялась увеличением ценовых показателей на 3,9% (декабрь 2019р. До декабря 2018р.)", - указано в сообщении.

Сообщается, что цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 13,8%. При этом, табачные изделия подорожали на 23,7%, а алкогольные напитки - на 4,3%.

Также указано, что цены на одежду и обувь снизились на 17,1%, одежда - на 19,8%, а обувь - на 14,8%.

"Вместе с тем наблюдалось повышение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 10,0%, что произошло за счет увеличения тарифов на горячую воду, отопление на 22,0%, водоснабжение - на 14,4% , канализацию - на 7,5%", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что услуги больниц выросли на 19,2%, амбулаторных услуг - на 11,3%, фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование - на 2,9%.

Указано, что цены на транспорт в 2019 году снизились на 1,5% из-за уменьшения стоимости топлива и масел на 7,5%.

Еще на 14% выросли почтовые услуги, услуги дошкольного образования стали дороже на 15,5%, а стоимость услуг ресторанов и гостиниц выросла на 8,6%.