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В Минэкономики разработали пакет антикризисных мер для экономики

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В Минэкономики разработали пакет антикризисных мер для экономики
09:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что украинские промышленные производители постепенно начинают наращивать объемы производства.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает пакет антикризисных мер для экономики, в частности расширенное финансирование программ в размере 20 млрд грн, сообщил глава ведомства Тимофей Милованов по итогам отчета в парламентском комитете по вопросам экономразвития.

"Мы предложили пакет антикризисных мер. Главное предложение – рассмотреть возможность расширения финансирования программ и направлений в размере 20 млрд грн, в частности на стимулирование направлений транспортной инфраструктуры, программы финансовой поддержки, секторальные программы производства, развитие оборонно-промышленного комплекса", – написал он в Facebook в пятницу.

Министерство создает координационный центр по вопросам промышленности с участием отраслевых объединений, отдельных крупных предприятий и аналитических центров. Он должен наработать возможные программы поддержки отрасли, отметил министр.

"В промышленности мы входим в фазу роста цикла. Уже в январе появились признаки возобновления металлургии", – отметил Милованов.

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Среди главных вызовов для промышленности он назвал устаревшее оборудование, переориентацию рынков сбыта и внедрение налога на углеродные выбросы в ЕС.

"Но дальнейшее наращивание экспорта в ЕС – под угрозой, поскольку из-за введения ЕС протекционистского инструмента carbon border tax отечественные производители получат убытки и потеряют конкурентоспособность", – указал Тимофей Милованов.

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Промышленность, Экономика Украины, Минэкономики, Тимофей Милованов.
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