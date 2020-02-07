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В Кабмине рассказали о предохранителях для проверки средств на покупку земли

В Кабмине рассказали о предохранителях для проверки средств на покупку земли
07:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:В Украине уже действую несколько механизмов для проверки происхождения денег на покупку земли.

Министр экономики Тимофей Милованов рассказал о предохранителях для проверки происхождения средств на покупку земли.

Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV.

"Во-первых, регулятор в Украине уже есть — Госгеокадастр. Он был коррумпирован, мы его сейчас вычистили", - сказал министр.

Он подчеркнул, что сама идея заключается в децентрализации.

"Один из законопроектов — как раз о децентрализации, о том, что общины будут решать, как владеть своей землей", - сообщил Милованов.

Относительно источника денег, то, по его словам, в законопроекте есть предохранители.

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"Первый предохранитель — надо платить только безналом. Это означает, что можно проследить источник денег. Или человек показывает, каким образом он заработал, или компания, или он берет в долг, кредит, то автоматически включается финансовый мониторинг и проверяет всех связанных лиц, чтобы не было незаконного обогащения или неизвестного источника денег", - подытожил министр.

Как сообщалось, в четверг, 6 февраля, Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении законопроекта 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Народные депутаты от фракции "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" блокировали трибуну и президиум.

Верховная Рада 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10), который в частности, предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на продажу земли.

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Рынок земли, Кабмин, Тимофей Милованов, Покупка земли.
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