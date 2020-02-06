Сегодня Рада может открыть рынок земли: трансляция заседания

Новости Украины:Сегодня Верховная Рада должна рассматривать проект закона "О рынке земли", который вызывает немало недовольства, как среди политиков, так и в обществе.

Сегодня, 6 февраля, парламент может принять резонансный закон об открытии рынка земли. Рассмотрение документа во втором чтении может затянуться до утра 7 февраля.

13 ноября 2019 года законопроект был принят в первом чтении, причем часть нардепов президентской фракции Слуга народа отказались за него голосовать. Ожидается, что и второе чтение будет непростым. С утра в зале заседаний уже наблюдаются конфликтные ситуации.

Глава фракции СН Давид Арахамия утверждает, что у них есть голоса за рынок земли.

"Хотим проголосовать за голосование до исчерпания вопроса. То есть, это означает, что, фактически, сколько мы сможем выдержать - столько и будем сидеть. Я вас приглашаю, берите с собой еду, и будем работать всю ночь. Должен этот парламент хотя бы одну ночь поработать нормально", - сказал Арахамия.

В частности, фракции ОПЗЖ и "Батькивщина" попытались заблокировать трибуну и президиум парламента, в результате чего произошла потасовка с нардепами от "Слуги народа". На данный момент лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заняла место спикера Дмитрия Разумкова, чтобы сорвать парламентское заседание по рынку земли.

Однако первый заместитель главы Рады Руслан Стефанчук объявил о завершении перерыва, заседание парламента продолжается.

Отметим, до этого спикер Рады Дмитрий Разумков собирал глав фракций парламента в своем кабинете. Предположительно, на встрече обсуждалось принятие закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Тем временем, под стенами Верховной Рады проходит митинг аграриев, которые хотят не допустить принятие закона о рынке земли, за который сегодня могут проголосовать депутаты и тем самым снять мораторий на продажу земли.

Сегодня полиция Киева усилила меры безопасности в связи с запланированными акциями протеста под Верховной Радой. Кроме того, на усиленное дежурство заступили военнослужащие Национальной гвардии.