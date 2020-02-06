184 из 4000: Рада в пятницу продолжит рассматривать "земельные" поправки

Новости Украины:Первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук закрыл заседание парламента в четверг.

Верховная Рада в пятницу продолжит рассмотрение законопроекта во втором чтении законопроекта № 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом сообщил первый заместитель председателя украинского парламента Руслан Стефанчук, закрывая вечернее заседание Верховной Рады в четверг.

Народные депутаты в четверг успели рассмотреть 184 поправки к законопроекту.

Все вечернее заседание представители фракции "Батькивщина", в том числе Юлия Тимошенко, стояли у стола президиума, что не позволило вести заседание спикеру парламента Дмитрию Разумкову. Лишь после того, как заседание было закрыто, Разумков смог зайти в президиум Рады.