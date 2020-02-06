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Поправки к земельной реформе: Рада продолжила работу

Поправки к земельной реформе: Рада продолжила работу
17:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Верховная Рада продолжает рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли.

Верховная Рада продолжила рассмотрение поправок к законопроекту №2078 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" после окончания перерыва на вечернем заседании в четверг.

В зале зарегистрировалось 265 народных депутатов.

В президиуме все также пребывают лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко и депутат-мажоритарщик от ВО "Свобода" Оксана Савчук. Свое место занял первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук. Председатель Верховной Рады Дмитрий Дмитрий Разумков на заседании не присутствует. Трибуну Верховной Рады контролируют трое парламентариев фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь": Анатолий Бурмич, Александр Пузанов и Виктор Черный.

Вход в президиум Верховной Рады окружили депутаты от "Слуги народа". Они использовали стулья из ложи для правительства в качестве заграждения. Ситуация продолжает оставаться спокойной, парламент в порядке очереди голосует за поправки к законопроекту №2078 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

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Как сообщалось, на утреннем заседании депутаты из фракций "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады в зале пленарных заседаний из-за намерений рассматривать законопроект о рынке земли. Позже рассмотрение законопроекта было начало в конфликтной обстановке.. Тимошенко во время перепалки с коллегами сломала микрофон у места председателя Верховной Рады, при этом поранив до крови палец на руке.

После объявленного перерыва представители парламентской фракции "Слуга народа" продолжали находиться возле трибуны Верховной Рады, чтобы предотвратить ее блокирование. При этом в самом президиуме оставались Юлия Тимошенко, севшая на месте Разумкова, депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, занявшая место Стефанчука, и депутат-мажоритарщик от ВО "Свобода" Оксана Савчук. Помимо депутатов от "Слуги народа" в зале заседаний оставались и члены фракции "Батькивщина".

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Верховная Рада, Рынок земли, Законопроект, Земельная реформа.
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