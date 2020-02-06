Пошел на хитрость: Стефанчук выманил Тимошенко из президиума ВР

Новости Украины:Руслан Стефанчук объявил о консультациях лидеров фракций у председателя парламента.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, чтобы выманить председателя фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко из президиума, объявил о консультациях лидеров фракций у председателя парламента Дмитрия Разумкова.

Возле рабочего места председателя ВР Дмитрия Разумкова стоит Тимошенко и не дает возможности Стефанчуку пользоваться микрофоном.

В 12.00 Стефанчук объявил, согласно регламенту, плановый перерыв с 12.00 до 12.30 и со смехом сказал, что лидеры фракций собираются для консультаций у председателя Верховной Рады.

После этого он подошел к Тимошенко и что-то начал ей говорить, но она лишь улыбалась и кивала головой.

Тимошеко остается в президиуме. Рядом с ней - народные депутаты, которые блокируют президиум.

Часть членов фракции "Слуга народа" не пропускают депутатов от "Батькивщины" в президиум.

Возле трибуны собрались в основном члены фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" и несколько членов фракции "Батькивщина". Депутаты от "Слуги народа" сконцентрировались неподалеку от трибуны.

Напомним, Давид Арахамия говорит, что рассмотрение всех правок к законопроекту о рынке земли может затянуться до утра.