Скачать
Четверг, 06.02.2020
Сегодня Рада может открыть рынок земли: трансляция заседания
Сегодня Рада может открыть рынок земли: трансляция заседания
Зеленский мечтает, чтобы украинцы голосовали с помощью смартфонов
Зеленский мечтает, чтобы украинцы голосовали с помощью смартфонов
Что Джорджина подарила Роналду на день рождения (Видео)
Что Джорджина подарила Роналду на день рождения (Видео)
Дмитрий Шуров стал дояром коровы в селе под Киевом (Видео)
Дмитрий Шуров стал дояром коровы в селе под Киевом (Видео)

Пошел на хитрость: Стефанчук выманил Тимошенко из президиума ВР

Пошел на хитрость: Стефанчук выманил Тимошенко из президиума ВР
12:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Руслан Стефанчук объявил о консультациях лидеров фракций у председателя парламента.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, чтобы выманить председателя фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко из президиума, объявил о консультациях лидеров фракций у председателя парламента Дмитрия Разумкова.

Возле рабочего места председателя ВР Дмитрия Разумкова стоит Тимошенко и не дает возможности Стефанчуку пользоваться микрофоном.

В 12.00 Стефанчук объявил, согласно регламенту, плановый перерыв с 12.00 до 12.30 и со смехом сказал, что лидеры фракций собираются для консультаций у председателя Верховной Рады.

Сегодня Рада может открыть рынок земли: трансляция заседания

После этого он подошел к Тимошенко и что-то начал ей говорить, но она лишь улыбалась и кивала головой.

Тимошеко остается в президиуме. Рядом с ней - народные депутаты, которые блокируют президиум.

Часть членов фракции "Слуга народа" не пропускают депутатов от "Батькивщины" в президиум.

Возле трибуны собрались в основном члены фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" и несколько членов фракции "Батькивщина". Депутаты от "Слуги народа" сконцентрировались неподалеку от трибуны.

Напомним, Давид Арахамия говорит, что рассмотрение всех правок к законопроекту о рынке земли может затянуться до утра.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Юлия Тимошенко, Рынок земли, ВР, Земельная реформа, Руслан Стефанчук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский предложил дать шанс владельцам узаконить нелегальные НПЗ
02 Похолодание до -10°: в каких областях ожидаются сильные снегопады
03 Итоги дня 5 февраля: ID-карта Зеленского и исключение Филарета из Синода ПЦУ
04 Перезагрузка власти: Зеленский собирается сменить министра иностранных дел
05 Едет к Папе Римскому: Зеленский запланировал визит в Италию и Ватикан
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Е-страна: в Украине презентовали государственное мобильное приложение &quot;Дія&quot;
В Украине презентовали мобильное приложение "Дія"
Теракт в Иерусалиме: пострадали 14 военнослужащих бригады &quot;Голани&quot;
Теракт в Иерусалиме: пострадали 14 военнослужащих
Новые правила безвиза с ЕС: как будем ездить с 2021 года
Новые правила безвиза с ЕС: как будем ездить с 2021 года
Владимир Остапчук публично &quot;потроллил&quot; бывшую жену в соцсетях
Владимир Остапчук публично "потроллил" бывшую жену в соцсетях
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь