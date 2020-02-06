Открытие рынка земли: Арахамия не исключил "ночного заседания" ВР

Новости Украины:Давид Арахамия говорит, что рассмотрение всех правок к законопроекту о рынке земли может затянуться до утра.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что Верховная Рада сегодня будет работать до ночи.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о его предварительных прогнозах относительно длительного процесса рассмотрения поправок к законопроекту о рынке земли, что может привести к продлению работы парламента до 3-4 часов утра.

"Хотим проголосовать за голосование до исчерпания вопроса. То есть, это означает, что, фактически, сколько мы сможем выдержать - столько и будем сидеть. Я вас приглашаю, берите с собой еду, и будем работать всю ночь. Должен этот парламент хотя бы одну ночь поработать нормально", - сказал Арахамия.

Напомним, Президент Владимир Зеленский пришел на заседание фракции "Слуга народа" и уговаривает народных депутатов голосовать за земельную реформу.