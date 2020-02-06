Скачать
Четверг, 06.02.2020
Непогода в Украине: спасатели предупреждают украинцев об опасности
Непогода в Украине: спасатели предупреждают украинцев об опасности
Е-страна: в Украине презентовали государственное мобильное приложение "Дія"
Е-страна: в Украине презентовали государственное мобильное приложение "Дія"
Украинец Лень сменил клуб в NBA
Украинец Лень сменил клуб в NBA
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 7 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 7 февраля

Открытие рынка земли: Арахамия не исключил "ночного заседания" ВР

Открытие рынка земли: Арахамия не исключил "ночного заседания" ВР
10:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Давид Арахамия говорит, что рассмотрение всех правок к законопроекту о рынке земли может затянуться до утра.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что Верховная Рада сегодня будет работать до ночи.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о его предварительных прогнозах относительно длительного процесса рассмотрения поправок к законопроекту о рынке земли, что может привести к продлению работы парламента до 3-4 часов утра.

"Хотим проголосовать за голосование до исчерпания вопроса. То есть, это означает, что, фактически, сколько мы сможем выдержать - столько и будем сидеть. Я вас приглашаю, берите с собой еду, и будем работать всю ночь. Должен этот парламент хотя бы одну ночь поработать нормально", - сказал Арахамия.

Арахамия о голосовании по рынку земли: Со всеми договариваемся, за исключением ОПЗЖ и "Батькивщины"

Напомним, Президент Владимир Зеленский пришел на заседание фракции "Слуга народа" и уговаривает народных депутатов голосовать за земельную реформу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рынок земли, Земельная реформа, Владимир Зеленский, Слуга народа, Давид Арахамия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский предложил дать шанс владельцам узаконить нелегальные НПЗ
02 Перезагрузка власти: Зеленский собирается сменить министра иностранных дел
03 Едет к Папе Римскому: Зеленский запланировал визит в Италию и Ватикан
04 Итоги дня 5 февраля: ID-карта Зеленского и исключение Филарета из Синода ПЦУ
05 Похолодание до -10°: в каких областях ожидаются сильные снегопады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский пришел в Раду для консультаций с фракцией &quot;Слуга народа&quot; по рынку земли
Зеленский пришел в Раду на заседание “Слуги народа”
Теракт в Иерусалиме: пострадали 14 военнослужащих бригады &quot;Голани&quot;
Теракт в Иерусалиме: пострадали 14 военнослужащих
Демократы прокомментировали оправдание Трампа
Демократы прокомментировали оправдание Трампа
Владимир Остапчук публично &quot;потроллил&quot; бывшую жену в соцсетях
Владимир Остапчук публично "потроллил" бывшую жену в соцсетях
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь