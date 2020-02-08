В Украине из-за теплой зимы сократился спрос на газ

Новости Бизнеса:По данным "Укртрансгаза", в 2019 году использование природного газа в Украине по сравнению с 2018 годом уменьшилось на 7% - с 32,3 млрд кубометров до 29,8 млрд кубометров.

В 2019 году потребление природного газа в Украине сократилось по сравнению с предыдущим годом на 7% - до 29,8 млрд кубометров. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"В 2019 году спрос на газ в Украине сократился на 7% - прежде всего из-за более теплой погоды, чем в 2018 году", - говорится в сообщении.

В НАК добавили, что в прошлом году, по данным АО "Укртрансгаз", использование природного газа в Украине по сравнению с 2018 годом уменьшилось на 7% - с 32,3 млрд кубометров до 29,8 млрд кубометров.

Нафтогаз поставил по регулируемым ценам около 15,4 млрд кубометров природного газа населению и другим потребителям в рамках Положения о возложении спецобязанностей (ПСО). Из них около 8,0 млрд кубометров получили газоснабжающие компании (частные газсбыты и ГСК "Нафтогаз Украины") для покрытия потребностей населения.

В Кировоградской области, где Нафтогаз поставляет газ непосредственно бытовым потребителям, объемы использования газа этой категорией сократились почти на 20%. Это в компании объяснили прежде всего более теплой погодой в зимние месяцы 2019 года по сравнению с 2018 годом.

В то же время, по данным НАК, поставщики газа в других регионах - газсбыты, которые не входят в группу Нафтогаз - сократили закупку газа для бытовых потребителей на более чем 25% по сравнению с 2018 годом. В Нафтогазе считают, что причиной большего, чем на Кировоградщине, сокращения спроса может быть закупка газсбытами определенных объемов газа для населения на нерегулируемом рынке.

Около 5,9 млрд кубометров газа Нафтогаз поставил производителям тепла для выполнения своих спецобязанностей по ПСО. При этом спрос на газ для производства электроэнергии увеличился на 44%.

"Это объясняется переходом нескольких производителей тепла на использование газа вместо угля и альтернативных источников энергии в 2019 году", - заявляют в компании.

Как сообщалось, Нафтогаз предложил льготным потребителям в 2020 году не только цену газа на месяц, но и возможность покупать газ по гарантированной цене на квартал. С 1 января и до конца отопительного сезона такая цена (без НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов) определена на уровне 5,5 грн за кубометр.