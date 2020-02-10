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Отопительный сезон: сколько газа в украинских хранилищах

Отопительный сезон: сколько газа в украинских хранилищах
11:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Украина с начала отопительного сезона снизила запасы в ПХГ на 23,5%.

Украина с 1 ноября 2019 года по 8 февраля 2020 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 23,5% (на 5 млрд 118,56 млн куб. м) – до 16 млрд 665,12 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

Отбор из ПХГ Украины, в частности, 8 февраля составил 56,02 млн куб. м при импорте 29,09 млн куб. м и внутренней добыче 56,49 млн куб. м.

Текущий объем превышает показатель запасов 8 февраля 2019 года на 55,2%, 8 февраля 2018 года – на 40,7%, 8 февраля 2017 года – на 79%, 8 февраля 2016 года – на 55%, 8 февраля 2015 года – на 87,2%.

Как сообщалось, на протяжении минувшего отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

В Нафтогазе прогнозируют существенное падение цены на газ

В стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние 10 лет запасами 21 млрд 783,68 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа страны.

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Укртрансгаз, Отопительный сезон, Запасы газа, ПХГ.
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