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Понедельник, 10.02.2020
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В Нафтогазе прогнозируют существенное падение цены на газ

В Нафтогазе прогнозируют существенное падение цены на газ
10:09 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:В Нафтогазе заявили, что потребителей порадуют, когда пересмотрят цену на газ на февраль, а существенно цена может снизиться уже летом.

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев прогнозирует существенное падение цены на газ летом. Об этом Коболев заявил в интервью РБК-Украина.

Коболев отметил, что сейчас есть два письма от частных производителей, которые сотрудничают с "Нафтогазом" в совместных проектах, о том, что они хотят закрывать действующую добычу.

"Не хочу сейчас раскрывать цену на импорте, мы порадуем потребителей, когда пересмотрим цену на февраль. Летом мы прогнозируем существенное падение цены", - рассказал он.

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Напомним, в правительстве работают над тем, чтобы люди получали одну платежку на газ, то есть услуги за использованный газ и за транспортировку были прописаны в одном документе.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель пояснил, что разделение платежек за потребление и транспортировку газа является требованием разделения деятельности, таким образом власть контролирует и регулирует тарифы на естественные монополии.

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Газ, Цены на газ, Андрей Коболев, НКРЭКУ, Анбандлинг.
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