Гончарук пообещал, что платежки за газ объединят

Новости Бизнеса:Украинцы не будут получать квитанцию за транспортировку газа, эту сумму добавят к платежке за потребление газа.

В правительстве работают над тем, чтобы люди получали одну платежку на газ, то есть услуги за использованный газ и за транспортировку были прописаны в одном документе. Об этом заявил на часе вопросов к правительству в Раде Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Смотрите, о двух платежках - это правильный шаг. Но действительно правильнее было бы, чтобы человек получал одновременно их, и одним документом. Правильно разделить эти услуги, но правильно организовать таким образом, чтобы это был один документ. Мы сейчас над этим работаем" , - сказал Гончарук.

По его словам, эти полномочия принадлежат независимому регулятору НКРЭКУ. Разделение платежек было их решением.

"Но, конечно, мы формируем в данном случае политику. Поэтому в ближайшее время мы сделаем все, чтобы оптимизировать и подавать людям информацию в доступном, понятном, правильном виде. Это вопрос сугубо коммуникации", - отметил Гончарук.

Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель пояснил, что разделение платежек за потребление и транспортировку газа является требованием разделения деятельности, таким образом власть контролирует и регулирует тарифы на естественные монополии.